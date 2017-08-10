致力終結巴國痲瘋 普福修女去世享壽87中央廣播電台 (2017-08-10 19:52)
醫院人員表示，終身致力根除巴基斯坦的痲瘋病，在德國出生的天主教修女、也是醫生盧絲普福(Ruth Pfau)，今天(10日)在巴基斯坦南部大城喀拉蚩(Karachi)的醫院去世，享壽87歲。
普福被譽為巴基斯坦的德蕾莎(Mother Teresa)修女，巴基斯坦總理和軍方領袖都讚揚她的貢獻，讓巴基斯坦得以終結此種會造成毀容的傳染病。
巴基斯坦總理阿巴西(Shahid Khaqan Abbasi)發表聲明說，普福或許誕生在德國，但她的心總在巴基斯坦。
普福於1929年誕生於德國萊比錫，從1960年以來一直住在巴基斯坦。她在喀拉蚩建立瑪麗阿德萊德痲瘋病中心(Marie Adelaide Leprosy Centre)，成為巴基斯坦第一間致力於治療痲瘋病的醫院，隨後又在巴基斯坦各地設立分院。
德國駐喀拉蚩領事館在臉書上貼文說：「由於她無止盡的奮鬥，巴基斯坦擊敗了痲瘋病。」
1996年，世界衛生組織(WHO)宣布，巴基斯坦的痲瘋病已經獲得控制，這讓普福修女面對終結此種疾病的更多挑戰。
根據巴基斯坦黎明報(Dawn)的報導，巴基斯坦接受治療的痲瘋病人，已經從1980年代的1萬9,398人，在去年大幅減少為531人。
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