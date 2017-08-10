蘋果關閉iOS 10.3.2系統驗證 促用戶升級中央社 (2017-08-10 19:55)
（中央社記者吳家豪台北10日電）國外媒體「9TO5Mac」報導，蘋果已關閉iOS 10.3.2作業系統驗證，代表已升級到iOS 10.3.3的用戶將無法降級，也意味著部分採用32位元處理器的iOS裝置又少了一個系統安裝選項。
報導指出，蘋果（Apple）釋出新版作業系統後，通常會關閉舊版驗證，促使用戶升級，以確保用戶擁有最佳安全性更新、避免用戶「越獄」破解裝置。今年7月釋出的iOS 10.3.3主要改善系統安全性與穩定性，包括修補Wi-Fi漏洞。
要注意的是，iOS 10.3.3被視為採用32位元處理器的最終版iOS作業系統，這些裝置包括iPhone 5、iPhone 5c、第4代iPad，日後將無法升級到僅支援64位元處理器的iOS 11，因此iOS 10.3.2驗證關閉意味著這些裝置又少了一個系統安裝選項。1060810
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