（中央社台北10日電）蘋果公司在中國大陸強制下架部分應用程式並對程式內購買抽成30%，遭到程式開發商與律師檢舉涉嫌濫用市場支配地位。蘋果聲明回應，多數從中國大陸遞交的app都能在48小時內審核並通過。



新京報今天報導，北京達曉律師事務所已向中國大陸國家發展和改革委員會、國家工商行政管理總局檢舉蘋果公司（Apple）。這是蘋果在中國大陸首次遭反壟斷檢舉。



報導指出，這次檢舉焦點在於蘋果濫用App Store控制權，未提供正當理由強制下架部分應用程式（app），以及對部分應用程式內購買（IAP）抽成30%等問題。檢舉方要求中國大陸執法機構立案調查蘋果涉嫌濫用市場支配地位的行為，依法對蘋果給予行政處罰。



對此，蘋果公司今天向中新網發出聲明回應，App Store團隊每周審核超過10萬個來自全球各地的app。App Store發布的指南對所有開發者等效視之，如果某個app因為違反App Store相關指南而被拒絕或移除，開發者可以透過申訴流程，向App Store就其app具體情況提出再次審核。



蘋果並表示，App Store使開發者得以將產品銷往155個國家和地區，中國大陸有超過180萬人在App Store的生態系統中工作，「我們為創業型開發者投入大量資源，如提供建議和培訓。」1060810