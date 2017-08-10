【台灣醒報記者蔡旻豪台北報導】「台灣還沒有進入Mobile Internet（數位行動）世界！」紐約時報專欄作家佛里曼示警，倘若台灣無法盡快跟上國際步伐，整體經濟發展會蒙上陰影！科技部長陳良基10日提出，台灣數位建設要加快腳步，為此，科技部最近推動「智慧機器人創新自造基地」。國發會副主委龔明鑫則認為，台灣企業需要連結在地化與國際化。

科技部長陳良基10日出席「WHATs NEXT！移動到未來」數位行動產業第二屆高峰會，許多科技鉅子都到場參加，有國發會副主委龔明鑫、亞洲•矽谷計畫執行中心人資長蔡志宏、TSS台灣新創競技場總經理韓荷麗等人，共同探討台灣在面臨AI未來應扮演的角色以及所具備的競爭優勢。

科技部長陳良基強調，台灣確實人才雲集，在資通訊以及半導體產業都具有相對競爭優勢！但是台灣數位建設要快速因應時代變化，符合人才對於知識與趨勢的需要，科技部以發展AI為政策主軸，包含建構AI所需的雲端及高速運算平台，推動「智慧機器人創新自造基地」計畫。

國發會副主委龔明鑫則表示，他近期與創業圈人士深入討論，包括物聯網、軟硬體整合，都需要更多台灣企業加入創新行列，「現今推動的物聯網產業發展方向，就是希望連結在地與國際，促成人才交流和資金合作！」

「期望透過更多客製的輔導諮詢計畫，鼓勵團隊放大格局。」台灣新創競技場總經理韓荷麗強調，台灣新創團隊都必須具備「人才多元、跳脫框架」特質，即使團隊的技術和服務再有競爭優勢，更重要的是建立國際市場觀和強化銷售能力。