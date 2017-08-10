【台灣醒報記者蔡旻豪台北報導】從北市7月底測試「自動駕駛小巴」實驗上路到「機器人25秒寫完新聞」，日新月異的科技令人擔憂未來人工智慧（AI）是否會衝擊人力市場。民進黨立委蘇巧慧10日出席高峰會時談到，人工智慧將取代勞力密集度高、缺乏人手的產業，例如，公車駕駛。但藝術、創作產業，7Starlake副總經理王建富認為，目前AI仍無法取而代之。

北市30日於信義路公車雙向專用道進行「無人小巴測試」，台北市長柯文哲更表示未來打算用做接駁巴士；另外8日九寨溝強震，大陸官方所公布的完整資訊，就是用機器人寫稿，只要輸入震央、規模等重要參數，機器人前後只花了25秒即完稿。

未來人力需求難道將慢慢被人工智慧取代，人類只能如溫水煮青蛙般被迫淘汰？立委蘇巧慧表示，其實現在很多需要勞力需求的工作內容單調、勞力密集度高，年輕人往往不願意應聘，造成產業年齡斷層。她舉例，像是客運業的駕駛人數有限，業界出現找不到駕駛的情況，可能第一階段就能夠靠AI來幫忙。

「AI不會成為下一個周杰倫、五月天！」從另一個角度來看，蘇巧慧指出，像是影視、音樂等藝術創作產業，她不認為有那麼容易被取代！對於情感的抒發、進而創作，若人工智慧要達到這樣層面的技術，還有好長一段路要走。

王建富補充，「台灣教育還是走科舉制度模式，分數至上的觀念，但孩子在美學、文學方面的能力才是AI無法取代的，AI創造不出第二個瓊瑤、周杰倫。」而且，不同生活環境的人有不同的文化，不同的回應方式。AI不能達成各地區民眾回應的一致性。

如何面對未來的AI產業，蘇巧慧強調，「台灣的年輕人在新創方面欠缺多元能力。」不管是台灣業者或是任何人都應該找到自己的專業與定位，想要做出一個成功的產品絕對不能只依靠單一能力，除了專業技術，還要會行銷、包裝、業務等，所以集結各個領域的人才，未來發展才有可能性。