《暴雪英霸》電子競技部營運長 Sam Braithwaite親臨現場。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

HGC 亞太對決即將於 8 月 11 日至 13 日席捲暴雪電競館！八支來自台港澳、韓國、中國與東南亞的頂尖戰隊齊聚台北，競逐高達 10 萬美元賽事總獎金與亞太區最強戰隊殊榮。今（10）日暴雪娛樂特別在暴雪電競館舉行了賽前國際記者會，談談本次HGC賽事。

《暴雪英霸》HGC亞太對決將在暴雪電競館內開打（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

這次記者會上有位特別的嘉賓，那就是《暴雪英霸》電子競技部營運長 Sam Braithwaite，他表示《暴雪英霸》HGC亞太對決是全年度《暴雪英霸》HGC全球冠軍賽中的重要國際電競賽事之一，並將會把「HGC Cheer」功能推廣至全球，讓粉絲能為自己喜歡的戰隊加油，戰隊也能得到實際的營收，有助於戰隊成長。此外，《暴雪英霸》去年觀賽人數也有40%至50%左右的成長，顯示《暴雪英霸》仍在穩定成長中。

《暴雪英霸》電子競技部營運長 Sam Braithwaite親臨現場。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

雖然各戰隊來自亞洲四面八方的國家，不過各國代表均表示並無時差問題，當被問到本此參賽的心情時，台灣地主隊TeamFaceCheck與 Soul Torturers都表示希望能保持平常心，將實力發揮出來看看能走到多遠。

而在上次亞太對決未嚐敗績拿下冠軍的韓國MVP Black則說這次是第一次來台灣，而且「台灣的東西很好吃」，並把同為韓國隊的L5視為頭號勁敵。而韓國隊L5與中國隊CE都表示在這次比賽上沒有特別的戰略，不過另一支中國隊伍SPT則表示，明天對上台灣Soul Torturers的比賽中會有一些「隱藏的大招」。而唯一一支來自菲律賓的DeadlyKittens表示，很高興能得到這次比賽的參賽權，來台灣就跟在家一樣，希望能在這次比賽中拿出好成績。

戰隊代表與暴雪官方合影。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

《暴雪英霸》HGC亞太對決第一場比賽即將於明（11）日下午1點正式開打，玩家可透過線上直播收看賽事，或至暴雪電競館索票入場。