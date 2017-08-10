全國約有40萬人罹患C型肝炎，C肝若未積極治療，還可能會波及肝臟以外的器官。國內本土研究陸續發現，C肝患者的肝外病變涵蓋了第二型糖尿病、腎臟病、中風、食道癌、甲狀腺癌、攝護腺癌等疾病；國外研究也證實，包括心臟病、憂鬱、認知障礙等，也都可能與C肝有關。

包含副總統陳建仁在內的國內研究團隊，過去一年陸續在國際期刊所發表的3項大規模長期追蹤研究發現，C肝患者罹患第二型糖尿病與末期腎臟病的風險，遠高於沒有C肝的患者。參與3項研究的陽明大學臨床醫學研究所李美璇副教授表示，多數人知道C型肝炎會導致肝臟損傷，如肝纖維化、肝硬化與肝癌；不過，很多民眾不知道，約40%到74%的C型肝炎患者至少有一個肝外病變。

李美璇指出，感染C肝病毒後人體會出現全身性的免疫反應，進一步造成血管慢性發炎，若免疫複合體沉積在血管壁形成斑塊，就會增加腦中風、心血管疾病的風險；沉積在腎絲球則提升慢性腎臟疾病風險。另外，C肝病毒核蛋白還會影響到胰島素抗性，使糖尿病的風險增加。李美璇：『(原音)過去我們的追蹤研究來說，糖尿病大概是高到1.6倍左右，腎臟疾病如果病毒濃度高的話，大概是在3倍左右，C型肝炎也可能造成非何杰金氏淋巴瘤，風險大概是在2倍左右，所以大概就是2到3倍的風險。』

台灣肝臟研究學會會長、台灣大學講座教授高嘉宏表示，本土研究也顯示，食道癌、甲狀腺癌、攝護腺癌等也可能是C肝的肝外病變所導致；國外研究並證實，C肝病毒可能會跑到腦部的神經元內，造成憂鬱、影響認知功能。健保已在今年(2017年)初給付C肝全口服新藥，高嘉宏呼籲患者應積極治療，才能一兼二顧，有效清除體內C型肝炎病毒，同時降低肝臟發炎、肝臟纖維化及肝外病變的風險。