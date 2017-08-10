快樂大樂透第17093期預測：重號推薦09 34北京新浪網 (2017-08-10 17:30)
【上期中1+2】
上期開獎號碼：03 07 09 17 34+04 05，前區五區比2:1:1:0:1，大小比1:4，奇偶比4:1，和值70，012路比2:2:1。後區1 2路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。
17093期整體走勢分析及預測：
【前區分析】：《注：共分五個區間，以每7個號碼球為一區間》
1、奇偶比例：近十期整體來看，奇偶數近期出號波動，上期奇偶比4:1，新的一期看好常規表現，設防奇偶比3：2組合。
2、重號分析：上期重碼開1個，近期重號上獎走勢波動，上期出號回升，新的一期重號推薦09 34。
3、連號分析：上期連碼開出0組，近期連號走勢波動，新的一期設防空，本期推薦無。
4、和值分析：上期出號重心著重小碼，和值較上期大幅升至70點，本期重點看好小碼，本期和值走勢上升，看好80~105之間出號。
5、區間比分析：上期區間比2:1:1:0:1，四區出號輪空，新的一期注意空區補碼，龍頭有望在一區出號，參考1路碼04開出。
【後區分析】：《注：共分兩個區間，以每6個號碼球為一區間》
上期開出04 05，偶奇，小小，1 2路組合。近期大小號分佈振蕩，奇偶略有波動，根據近期走勢來看，新的一期大小方面主看均衡組合；奇偶方面看好奇偶分佈。
【號碼推薦】：
1、前區推薦（12碼）：02 04 09 11 12 16 19 22 24 28 31 34
2、後區推薦（4碼）：02 05 10 12
單挑一注（5+2）：04 11 19 24 31+05 10
轉自：河南體彩網
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
網球【NOWnews今日新聞】
無法理解!名嘴嗆騎士小王:去爛隊當老大會爽?【北京新浪網】
雷！曼聯當初放棄簽伊斯科原因曝光 嫌棄他頭大【北京新浪網】
曼城用2億將瓜帥逼上懸崖！這一次他沒有退路【北京新浪網】
羽球世錦賽簽表詳覽 林李大戰或決賽上演【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》