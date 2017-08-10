【上期中1+2】

上期開獎號碼：03 07 09 17 34+04 05，前區五區比2:1:1:0:1，大小比1:4，奇偶比4:1，和值70，012路比2:2:1。後區1 2路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。

17093期整體走勢分析及預測：

【前區分析】：《注：共分五個區間，以每7個號碼球為一區間》

1、奇偶比例：近十期整體來看，奇偶數近期出號波動，上期奇偶比4:1，新的一期看好常規表現，設防奇偶比3：2組合。

2、重號分析：上期重碼開1個，近期重號上獎走勢波動，上期出號回升，新的一期重號推薦09 34。

3、連號分析：上期連碼開出0組，近期連號走勢波動，新的一期設防空，本期推薦無。

4、和值分析：上期出號重心著重小碼，和值較上期大幅升至70點，本期重點看好小碼，本期和值走勢上升，看好80~105之間出號。

5、區間比分析：上期區間比2:1:1:0:1，四區出號輪空，新的一期注意空區補碼，龍頭有望在一區出號，參考1路碼04開出。

【後區分析】：《注：共分兩個區間，以每6個號碼球為一區間》

上期開出04 05，偶奇，小小，1 2路組合。近期大小號分佈振蕩，奇偶略有波動，根據近期走勢來看，新的一期大小方面主看均衡組合；奇偶方面看好奇偶分佈。

【號碼推薦】：

1、前區推薦（12碼）：02 04 09 11 12 16 19 22 24 28 31 34

2、後區推薦（4碼）：02 05 10 12

單挑一注（5+2）：04 11 19 24 31+05 10

轉自：河南體彩網