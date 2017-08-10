上期開獎號碼：03 07 09 17 34+04 05，前區五區比2:1:1:0:1，大小比1:4，奇偶比4:1，和值70，012路比2:2:1。後區1 2路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。

大樂透第17093期除5餘數分析預測

一位：近5期路數走勢為0-3-3-1-3，上期3路碼開出，本期注意餘1號碼出號最佳，防餘4號碼。推薦：01 04。

二位：近5期路數走勢為3-0-1-0-2，上期2路碼出號，本期注意餘4號碼出號最佳，防餘2號碼。推薦：09 12。

三位：近5期路數走勢為1-1-0-2-4，上期4路碼出號，本期關注餘3號碼出號最佳，防餘1號碼。推薦：16 18。

四位：近5期路數走勢為4-0-2-1-2，上期2路碼開出，本期關注餘2號碼出號最佳，防餘3號碼。推薦：22 28。

五位：近5期路數走勢為0-3-0-4-4，上期4路碼開出，本期關注餘1號碼出號最佳，防餘4號碼。推薦：31 34。

前區大底（10碼）：01 04 09 12 16 18 22 28 31 34

前區精選（5碼）：01 09 18 22 31

後區四碼：02 06 08 12

後區三碼：06 08 12

後區單挑：06 12

後區獨膽：06

註釋：

把前區35個數除以5，所得到的餘數也是不同的。下面把除5餘數號碼分類羅列出來，便於大家參考。

除5餘0：05 10 15 20 25 30 35（尾0、尾5的號碼）——簡稱0路

除5餘1：01 06 11 16 21 26 31（尾1、尾6的號碼）——簡稱1路

除5餘2：02 07 12 17 22 27 32（尾2、尾7的號碼）——簡稱2路

除5餘3：03 08 13 18 23 28 33（尾3、尾8的號碼）——簡稱3路

除5餘4：04 09 14 19 24 29 34（尾4、尾9的號碼）——簡稱4路

轉自：河南體彩網