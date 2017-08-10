上期開獎號碼：03 07 09 17 34+04 05，前區五區比2:1:1:0:1，大小比1:4，奇偶比4:1，和值70，012路比2:2:1。後區1 2路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。

大樂透17093期青雲推薦

第一位：上期開出1路號碼03，近10期012路比7:1:2，目前0路上獎突出。根據出號走勢來看，本期留意1路碼；近10期奇偶比7:3，奇數出號佔優，本期優先考慮奇數，推薦：01 04

第二位：上期開出1路號碼07，近10期012路比2:3:5，目前2路表現優勢。根據走勢來看，本期留意0路碼出號；近10期奇偶比7:3，奇數出號略多，本期優先考慮奇數，參考號碼：09 11

第三位：上期開出0路號碼09，近10期012路比5:2:3，目前1路上獎劣勢。根據以往出號走勢，本期留意0路碼；近10期奇偶比5:5，奇偶數表現均衡，本期考慮奇數出號，參考號碼：15 20

第四位：上期開出2路號碼17，近10期012路比2:6:2，目前1路上獎優勢。根據以往出號走勢，本期看好1路碼；近10期奇偶比5:5，奇偶數表現均衡，本期看好偶數出號，參考號碼：22 24

第五位：上期開出1路號碼34，近10期012路比2:5:3，目前1路上獎突出。根據出號走勢，本期優先看好1路碼；近10期奇偶比6:4，奇數出號優勢，本期優先考慮偶數，參考號碼：28 31

推薦大底（10碼）：01 04 09 11 15 20 22 24 28 31

精選一注（5碼）：01 09 15 22 28

膽 碼：09 15 22

後區推薦

四碼：01 04 06 12

三碼：04 06 12

單挑：10 14 19 25 31+04 12

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