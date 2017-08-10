雙色球17092期開獎號碼：10 18 19 29 32 33+09，大小比5:1，奇偶比3:3，012路比1：2：3；藍球0路大碼09。

第17093期雙色球號碼走勢及預測：

紅球分析：《注：1-11為一區，12-22為二區，23-33為三區》

奇偶比：上期奇偶比3:3開出，奇偶數出號均衡，近3期出號來看，奇數出號佔據優勢，從近期走勢看，未來一期看好偶數出號佔優，推薦奇偶比2:4防3:3組合。

區間比：上期各區間比1:2:3，三區間出號優勢，最近三期區間整體出號比為7：4：7，整體一區間出號佔優，新的一期預計三區間均衡出號，主推比值為2：2：2。

和值：上期和值141點，較上期出號上升39點，獎號分佈大小碼出號均衡，根據近期和值走勢，新的一期預計大小碼出號持平，和值參考下降走勢，設防範圍以100點附近和值最佳，本期重點參考90~1115點之間。

012走勢：上期012路比2:2:2，012路號碼出號均衡，根據近期走勢，本期看好1路碼出號優勢，參考比2：3：1。

一區：本區上期開出1枚號碼10，該區號碼上期出號下降，根據近期該區號碼走勢，本期預計該區出號上升，建議關注出號1~2枚，溫熱碼出號為主，推薦01 03 05 06 08 09 11。

二區：本區上期開出2枚號碼18 19，該區號碼上期出號回升，根據近期出號走勢，本期預計該區號碼出號繼續，參考出號1~2枚，推薦13 16 18 22 。

三區：本區上期開出3枚號碼29 32 33，該區號碼上期出號增加，根據近期出號走勢，本期預計該區縮水出號。推薦1~2枚，推薦23 25 28 32。

【號碼推薦】：

15碼推薦：01 03 05 06 08 09 11 13 16 18 22 23 25 28 32

藍球分析：《注：1-8為小號區，9-16為大號區》

092期開出0路奇數09，大碼出號，根據近期藍球出號形態來看，整體大小碼波動出號；012路方面，上期0路碼繼續出號。新的一期在號碼選擇上，建議以下四碼。

【號碼推薦】：

四碼：08 16 12 01

稿件來源眾彩網