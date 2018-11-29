子墨雙色球第17093期分析：絕殺尾1藍球北京新浪網 (2017-08-10 17:38)
在雙色球的投注過程中，藍球起著舉足輕重的作用，即使是紅球全部選中，而藍球看走了眼的話，雙色球頭獎便會與你擦肩而過。這樣說來，藍球在雙色球中的作用是不言而喻的,下面給大家介紹一種利用紅球選藍的公式和殺藍的方法，兩者結合，大大縮小藍球範圍。一、選藍方法：將上一期紅色球用減法分別計算出這6個數值之間的差。6個數之間共存在有15個數值差，最後去掉大於絕對值16的數和絕對值相同的數，剩下的就是投注下一期雙色球中藍球的心水號碼。
上期紅球【10、18、19、29、32、33】藍球【09】
計算程序及結果為：
33-10=23；
33-18=15；
33-19=14；
33-29=04；
33-32=01；
32-10=22；
32-18=14；
32-19=13；
32-29=03；
29-10=19；
29-18=11；
29-19=10；
19－10=09；
19－18=01；
18－10＝08；
除去絕對值大於16和絕對值相同的數位，剩下以下10個數：01、03、04、08、09、10、11、13、14、15，這10個數為17093期藍球的心水號。
二、殺藍方法：近三期藍球相加得到一個兩位數，取其個位也就是尾數作為本期絕殺號。近三期藍球09－03－09，其和為21，尾數為1，故本期藍球絕殺尾1的藍球01、11。
個人建議再加殺09、15
三、結合以上計算得出
藍球大底推薦：03、04、08、10、13、14
四、紅球推薦
紅球15碼推薦：05、07、08、09、12、14、16、17、21、22、23、25、27、28、30
稿件來源眾彩網
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