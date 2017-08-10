[上期中4+0]

本人介紹一種利用和值計算紅球的方法，通過加減計算預測下期開獎號碼，驗證中：（個人提示，預測有周期，當連續幾期正確率較高時，接下來要注意當做殺碼）

17092期開獎號碼：10、18、19、29、32、33 + 09

2017093期知瞳分析預測開獎號碼：

第一步：紅區和值=141

第二步：和值-每個紅號=差數

141-10=131；141-18=123；141-19=122；141-29=112；141-32=109；141-33＝108；

第三步：差數÷每個紅號=得數+餘數

131÷10＝13......1

123÷18＝6......15

122÷19＝6.....8

112÷29＝3......25

109÷32＝3......13

108÷33＝3......9

第四步：捨棄餘數，只考慮得數，根據得數的尾數及個人看號經驗定出下期出現的號碼。

從以上6個得數中可以看出，共有2個尾數3、6，本期留意這幾個尾數的號碼開出。

1、尾數3：下期獎號可能出現 03、13、23、33

2、尾數6：下期獎號可能出現 06、16、26

雙色球2017093期紅球出號範圍7碼：03、06、13、16、23、26、33

藍球四碼：05、07、11、14

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