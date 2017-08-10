知瞳雙色球第17093期分析：上期命中4枚紅球北京新浪網 (2017-08-10 17:39)
[上期中4+0]
本人介紹一種利用和值計算紅球的方法，通過加減計算預測下期開獎號碼，驗證中：（個人提示，預測有周期，當連續幾期正確率較高時，接下來要注意當做殺碼）
17092期開獎號碼：10、18、19、29、32、33 + 09
2017093期知瞳分析預測開獎號碼：
第一步：紅區和值=141
第二步：和值-每個紅號=差數
141-10=131；141-18=123；141-19=122；141-29=112；141-32=109；141-33＝108；
第三步：差數÷每個紅號=得數+餘數
131÷10＝13......1
123÷18＝6......15
122÷19＝6.....8
112÷29＝3......25
109÷32＝3......13
108÷33＝3......9
第四步：捨棄餘數，只考慮得數，根據得數的尾數及個人看號經驗定出下期出現的號碼。
從以上6個得數中可以看出，共有2個尾數3、6，本期留意這幾個尾數的號碼開出。
1、尾數3：下期獎號可能出現 03、13、23、33
2、尾數6：下期獎號可能出現 06、16、26
雙色球2017093期紅球出號範圍7碼：03、06、13、16、23、26、33
藍球四碼：05、07、11、14
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