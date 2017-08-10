（稿件來源：創冰DATA）

昨夜的虹口瀰漫著一股別樣的味道，那是一種愛恨交加的情愫。功勛教練曼薩諾攜手前隊長杜威回到上海，只是物是人非，各為其主。而主場0-3慘敗的結果對於申花球迷來說過於殘酷，但是從比賽的過程來看，貴州的大勝又顯得那麼順理成章。

貴州全面佔優，申花主場最慘痛失敗

縱觀整場比賽，貴州恆豐智誠可以說佔據了壓倒性的優勢，全面領先於申花。

從中我們可以看到，貴州進攻數據全面碾壓申花，無論是控球率、進攻主導率、傳球成功率都在客場佔優。尤其是射門次數，貴州達到了驚人的21次，而申花只有區區6次，射正數上更是以8比1遙遙領先。如此大的差距在申花主場的比賽中可以說是屈指可數，縱然在本賽季申花主場負於上港和國安這種強隊時也不曾出現過。導演這一切的便是老帥曼薩諾，他憑藉著對舊主申花的了解，做出針對性的部署，從球隊的戰術安排上完勝自己的接任者波耶特。

一對一盯防莫雷諾，扼住申花咽喉

在瓜林受傷缺席，特維斯又沒有登場的情況下，上海申花的進攻極其依賴莫雷諾和曹贇定的發揮。這一點上曼薩諾心知肚明，分別對兩人做出了重點的關照，貴州的勝利其實是建立在成功的防守之上。

對於防守莫雷諾，曼薩諾使用了經典的「兌子戰術」。新援蘇亞雷斯一對一跟防莫雷諾，盡量做到形影不離。即使不能直接搶斷，也要限制莫雷諾的向前。這種貼身盯防讓莫雷諾整場比賽都踢得極不舒服，從而也讓申花的進攻組織頗為不順。

莫雷諾中路受挫拉扯到邊路，蘇亞雷斯如影隨形，並成功搶斷。

當然申花隊長畢竟不是泛泛之輩，依舊完成了4次攻門。而這4次攻門都有一個共同的特點，便是遠離了蘇亞雷斯的防守。其中3次射門來自於禁區內，從進攻發起點變為進攻終結點，直面對手後衛時，莫雷諾還是展現的極強的能力。為了擺脫防守，莫雷諾付出了更多的跑動，在下半場體力下降之後，莫雷諾便失去了威力，下半場的射門次數為0。

造越位加限制曹贇定內切，折斷申花臂膀

如果說莫雷諾在上半場還有閃光之處，那麼曹贇定整場比賽幾乎都碌碌無為。全場比賽曹贇定射門和關鍵傳球均是0次，2次突破1次成功，9次傳中僅有一次通過角球成功找到同伴，表現只能用糟糕來形容。曼薩諾在曹贇定的防守布置上可謂是極其成功。

本賽季申花最常見的戰術，便是打對手邊後衛的身後，從而使曹贇定獲得1對1的機會或是直接進入禁區。顯然賽前曼薩諾對這一戰術有著充分的準備。貴州利用防線統一前提，讓曹贇定整場比賽深陷越位的苦惱之中。全場比賽曹贇定一共有多達5次的越位，而兩隊整場比賽也加起來也只有8次越位。這不僅讓申花的進攻一次次無功而返，更是讓曹贇定心態失衡，多次對裁判的判罰進行抗議。

貴州防守成功的另一點便是不讓曹贇定內切，逼迫其只能走外線。在邊路曹贇定拿球時，往往有兩人防守，這也是本場比賽曹贇定沒有射門和關鍵傳球的重要原因。

金基熙成波耶特最大敗筆

兩隊最大的差距出現在了后腰的位置上，再次使用金基熙出任后腰成了波耶特的一大敗筆。金基熙加孫世林的組合可謂是不倫不類，中衛出身的金基熙並不能起到中場組織調度的作用，本場比賽韓國外援的短傳成功率只有63.6%，對於后腰位置可以說完全不合格。

從金基熙本場比賽的短傳線路圖中我們可以看到，金基熙在前場進攻區域的傳球，幾乎全部以失敗告終。再加上孫世林的位置相對靠後，一旦莫雷諾被限制住，申花隊的中場組織便陷入癱瘓。

在下半場比分落後之後，申花陣型整體前移，更是暴露出了兩人配合不默契，位置職責交代不清的問題。導致攻防兩端顧此失彼。屢次出現雙后腰均不在防守位置上的情況，這也讓貴州的反擊打得如魚得水。

通過貴州整場比賽的關鍵傳球位置線路可以看到，貴州有大量的關鍵傳球來自於申花禁區之前，這也正是后腰的防區。

貴州雙后腰攻防兼備 統治中場

曼薩諾治下的貴州恆豐智誠與之前最大的區別，便是打法更細膩，更講究地面傳控。本場比賽貴州的控球率為50.7%（其中上半場53.1%），全場比賽的進攻主導率更是達到了58.3%。可以說在大部分的時間里，貴州都是那個技術更出色，傳球更嫻熟的球隊。

貴州的雙后腰功不可沒，從熱點圖可以看出，蘇亞雷斯幾乎覆蓋了中場中路的所有位置，短傳成功率達到了84.9%，53次短傳僅有8次失敗，總共送出全場最高的3次關鍵傳球，體現了不俗的組織功力。在其身旁，小將閔俊麟也有著驚艷的發揮，58次短傳全場第一，短傳成功率達到了令人咂舌的93.1%，並貢獻兩次關鍵傳球。防守端兩人同樣表現出色，都完成了3次搶斷2次攔截，這兩項數據均是全場最高。兩人攻防兼備，配合默契，完全統治了中場。

卡斯特羅老而彌堅 星光閃耀

此役最耀眼的明星非西班牙老將卡斯特羅莫屬。全場比賽這位上賽季皇家貝蒂斯的前鋒一共完成8次射門，其中5次射正並打入兩球。要不是運氣欠佳，完全有機會完成來到中超之後第一個帽子戲法。

另外值得一提的是，卡斯特羅全場4次過人嘗試3次成功，成功率頗高，且全部在禁區內完成。展現了出色的腳下技術的同時也體現了自己面對機會時的冷靜與老道。

足協杯成申花唯一救命稻草

本場比賽過後，貴州恆豐智誠反超申花來到積分榜第9，離上半區近在咫尺，保級基本無憂。申花的排名則降到了第11位，但由於天津億利輸給了延邊富德，申花依然領先降級區9分。就目前形勢看，申花保級壓力不大，爭奪亞冠無望。足協杯冠軍成為了申花挽救這一賽季的唯一救命稻草。