2017年8月12日上午9時，第四屆內蒙古（國際）馬術節開幕式在呼和浩特內蒙古賽馬場隆重舉行。作為「國家體育旅遊精品賽事」、「內蒙古自治區成立70周年十二項重點體育活動」，新浪馬術頻道將全程視頻直播內蒙古馬術節開幕式盛況，新浪網、手機新浪網、新浪體育APP同步直播帶你直擊馬背民族多彩的體育競技和民族文化。

不可否認，內蒙古的鮮明特色很大程度上就體現在獨特的民族文化上，在文化體育方面，內蒙古有著獨具特色並且豐富多彩的民族文化和體育傳統。比如呼麥、長調、賽馬、搏克、射箭等，他們用節日、習俗傳承著古老的記憶，表達著對自然的敬畏、對生活的感恩和對未來生活的嚮往。

開幕式當天的看點也將圍繞內蒙古特色的民族文化進行呈現，內蒙古素有「馬背民族」之鄉的美譽。馬文化是其中最耀目的民族文化之一，現在這一古老的傳統正以其獨有的民族特色和包容度為廣大牧民和賽馬愛好者所喜愛。傳統的賽馬、現代的賽事活動，激烈的競爭角逐，將為大家帶來「速度與激情」的角逐盛宴，精彩的馬背特技、馬主題文藝表演、馬術實景演出也將為搭建展現草原民族不屈不撓、源遠流長的 「龍馬精神」。

據悉，第四屆「內蒙古（國際）馬術節」作為系列慶祝活動之一，已於7月中旬至9月下旬在全區各地陸續展開，據內蒙古馬業傳媒公司負責人介紹，第四屆「內蒙古（國際）馬術節」圍繞「歡樂？傳承」這一主題，今年的馬術節上由青少年組成的 「馬文化塗鴉大會」，以及「一帶一路」沿線國家馬文化使者出席的「馬車嘉年華巡遊」等系列活動，為內蒙古自治區成立70周年增添了節日的歡慶氛圍。

同時，由全區9個盟市共同參與打造的「馬王爭霸總決賽」，已經於本屆開始逐年舉辦，以內蒙古賽馬場為主賽場，並在呼倫貝爾市、通遼市、興安盟、赤峰市等9地的分賽場舉行系列馬術比賽。9月底，在9個分賽場舉行的速度賽馬比賽中成績名列前茅的「人馬組合」還將參加在主賽場舉行的年度總決賽——馬王爭霸賽，為馬主題運動愛好者呈現一場精彩的感官盛宴。同事組委會將為取得各項目年度馬王稱號的馬主、騎師、俱樂部舉辦 2017「馬王之夜」頒獎盛典，通過隆重的表彰儀式和豐富的文藝演出，讓「歡樂·傳承」這一主題更為持久綿延。

開幕式當天下午，第四屆內蒙古（國際）馬術節文化交流活動之一的內蒙古（國際）馬產業高峰論壇也將舉辦，高峰論壇將邀請「一帶一路」沿線國家的馬產業代表，就馬匹繁育、賽事運營、文化藝術、檢驗檢疫、學術科技、體育旅遊等方面進行交流研討，依託底蘊深厚的馬文化背景、得天獨厚的馬產業資源，藉助豐富多彩的系列活動將內蒙古歷史悠久、聞名中外的馬文化、馬藝術、馬演藝傳播到世界各地。

第四屆內蒙古（國際）馬術節 開幕式新浪直播間地址：http://video.sina.com.cn/l/pl/sportstv/1719786.html

直播時間：2017年8月12日 星期六 09：00-12：00