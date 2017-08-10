聽雨雙色球第17093期預測：關注1 2路振幅北京新浪網 (2017-08-10 17:14)
雙色球17092期開獎結果：10 18 19 29 32 33 和值141 大小比5:1 奇偶比3:3 三區比為1:2:3。
上期藍球：09，大小：大，奇偶：奇，質合：合，012路：0路，尾數：9
第17093期雙色球藍球分析：
大小：上期開出大數，近10期藍球大小比為5:5，近30期小數藍球佔優，本期防大數藍球。
奇偶：上期開出奇數，近10期藍球奇偶比為5:5，偶數藍球近30期佔優，本期關注奇數藍球。
質合：上期開出質數，近10期藍球質合比為3:7，近30期合數藍球佔優，本期關注質數藍球。
012路：0路藍球連開6期，本期關注1、2路藍球。
振幅： 0路振幅連補5期，本期關注1、2路振幅。
尾數：上期開出9尾，大尾藍球佔優，0-1、4-5尾近期短缺，近期關注回補。
綜合以上分析，第17093期藍球關注：10 11 12 14，重點關注11 14。（中彩網）
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