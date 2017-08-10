雙色球17092期開獎結果：10 18 19 29 32 33 和值141 大小比5:1 奇偶比3:3 三區比為1:2:3。

上期藍球：09，大小：大，奇偶：奇，質合：合，012路：0路，尾數：9

第17093期雙色球藍球分析：

大小：上期開出大數，近10期藍球大小比為5:5，近30期小數藍球佔優，本期防大數藍球。

奇偶：上期開出奇數，近10期藍球奇偶比為5:5，偶數藍球近30期佔優，本期關注奇數藍球。

質合：上期開出質數，近10期藍球質合比為3:7，近30期合數藍球佔優，本期關注質數藍球。

012路：0路藍球連開6期，本期關注1、2路藍球。

振幅： 0路振幅連補5期，本期關注1、2路振幅。

尾數：上期開出9尾，大尾藍球佔優，0-1、4-5尾近期短缺，近期關注回補。

綜合以上分析，第17093期藍球關注：10 11 12 14，重點關注11 14。（中彩網）