雙色球17092期開獎結果：10 18 19 29 32 33 和值141 大小比5:1 奇偶比3:3 三區比為1:2:3。

第17093期六位紅球出號分析：

第一位走勢：近5期號碼07-11-01-05-10，近期奇質龍頭熱開，本期看好合數龍頭04 06；

第二位走勢：近5期號碼09-12-07-07-18，近30期奇質紅球反超，大尾紅球佔優，本期看好紅球08 15；

第三位走勢：近5期號碼18-13-10-10-19，近30期奇數紅球短缺，本期關注奇數紅球17 19；

第四位走勢：近5期號碼22-16-16-23-19，近30期1路紅球反超，本期看好紅球21 24；

第五位走勢：近5期號碼23-23-22-28-32，近30期合數紅球佔優，1路尾紅球短缺，本期關注紅球25 27；

第六位走勢：近5期號碼28-29-25-33-33，奇數鳳尾連補4期，本期關注三字頭鳳尾30 31。

紅球：04 06 08 15 17 19 21 24 25 27 30 31

藍球：11 12 14 15

（中彩網）