雙色球17092期開獎結果：10 18 19 29 32 33 和值141 大小比5:1 奇偶比3:3 三區比為1:2:3。

雙色球第17093期紅球四區出號分析：

一區：上期斷區，近5期開出5枚，本期防1-2枚，奇質龍頭近期熱開，本期一區關注紅球03 04 06。

二區：上期開出1枚，近5期開出9枚，本期防1-2枚，1路紅球近5期佔優，本期關注紅球11 15 16。

中軸線紅球17近30期僅開2枚，低於理論值，近期需防。

三區：上期開出2枚，近5期開出10枚，近30期出號個數僅次於一區，本期防1-2枚，1路尾及大尾紅球短缺，本期關注紅球21 25。

四區：上期開出2枚，近5期開出7枚獎號，本期繼續看回補1-2枚，近期0路尾紅球佔優，本期關注紅球27 30 31。

斷區：本期斷區主防二區。

區間比：本期看好區間比2:1:1:2防1:1:2:2。

紅球四區分析：03 04 06 11 15 16 21 25 27 30 31

（中彩網）