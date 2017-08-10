崑崙雙色球第17093期分析：斷區主防二區北京新浪網 (2017-08-10 17:18)
雙色球17092期開獎結果：10 18 19 29 32 33 和值141 大小比5:1 奇偶比3:3 三區比為1:2:3。
雙色球第17093期紅球四區出號分析：
一區：上期斷區，近5期開出5枚，本期防1-2枚，奇質龍頭近期熱開，本期一區關注紅球03 04 06。
二區：上期開出1枚，近5期開出9枚，本期防1-2枚，1路紅球近5期佔優，本期關注紅球11 15 16。
中軸線紅球17近30期僅開2枚，低於理論值，近期需防。
三區：上期開出2枚，近5期開出10枚，近30期出號個數僅次於一區，本期防1-2枚，1路尾及大尾紅球短缺，本期關注紅球21 25。
四區：上期開出2枚，近5期開出7枚獎號，本期繼續看回補1-2枚，近期0路尾紅球佔優，本期關注紅球27 30 31。
斷區：本期斷區主防二區。
區間比：本期看好區間比2:1:1:2防1:1:2:2。
紅球四區分析：03 04 06 11 15 16 21 25 27 30 31
（中彩網）
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