8月9日上午，廣汽豐田·2017廣州馬拉松賽馬拉松項目（全馬）報名抽籤工作順利完成。田徑亞運冠軍余壯輝出席並啟動抽籤儀式，抽籤結果將於8月9日上午10時在廣州馬拉松賽官方網站公佈。

今年廣馬報名第一階段（馬拉松項目）已於7月30日17時順利結束，馬拉松項目共提交報名申請總人數為36980人，與去年相比增幅達18.4%。其中，男子選手佔82%，女子選手佔18%。

今年廣馬抽籤原則如下：馬拉松項目總名額為18000人，其中開放名額16200人，讚助商和推廣名額1800人。在36980名報名選手中，有766名精英跑者，942名忠實跑者（其中133名同為精英跑者）。根據規定，這些精英跑者和忠實跑者將直接獲得參賽資格，最終抽籤名額為14625人，中籤率為41.3%。

馬拉松項目的抽籤結果將於8月9日10：00在官方網站公佈，並開通中籤者的支付通道，申請報名者可登錄官方網站查詢中籤情況，具體查詢方式如下：

1。 註冊用戶可通過廣馬官網首頁上方的「個人中心」查詢；

2。 廣馬官方網站首頁「狀態查詢」方式查詢。中籤者需要在8月20日17時之前支付報名費用，完成相應流程。如未能按期支付將被視為自動放棄今年廣馬的參賽資格。

組委會將對中籤跑友上傳的照片進行進一步審核，如有因照片不符合規範，組委會工作人員將於近期通過電話或郵件的方式聯繫跑者，對上傳的照片進行更換。

此外，組委會提醒各位跑友，2017廣州馬拉松賽半程馬拉松項目的報名將於8月22日上午10時開放網上報名，報名將持續至9月18日17時。半程馬拉松項目人數為12000人，若報名人數超出人數限額，將於9月26日進行抽籤來確定參賽者。（廣馬組委會）