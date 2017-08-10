昭明雙色球第17093期分析：紅球三膽04 17 25北京新浪網 (2017-08-10 17:20)
雙色球17092期開獎結果：10 18 19 29 32 33 和值141 大小比5:1 奇偶比3:3 三區比為1:2:3。
雙色球第17093期三區紅球分析：
一區上期開出1枚，17088期開出2枚，17090、17091期各開出3枚，17089期開出1枚；一區近5期共開出10枚獎號，本期關注開出1-2枚，近10期合數紅球嚴重短缺，本期看好紅球03 04 06 08。
二區上期開出2枚，17088、17090期各開出2枚，17089期開出3枚，17091期斷區；二區近5期共開出9枚獎號，本期看好開出1-2枚，近期0路和奇數紅球短缺，本期關注紅球14 16 17 21。
三區上期開出3枚，17090期開出1枚，17088、17089期各開出2枚,17091期開出3枚；三區近5期共開出11枚獎號，本期看好開出2-3枚，1路尾紅球斷開8期，3字頭鳳尾上期回補，本期看好紅球25 27 30 31。
精選12碼紅球：03 04 06 08 14 16 17 21 25 27 30 31，看好三膽04 17 25。
（中彩網）
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