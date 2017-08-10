2017國際籃聯男籃亞洲杯於8月8日在黎巴嫩首都貝魯特拉開帷幕，中國男籃昨日迎來小組賽首個對手菲律賓男籃。全場比賽中國男籃在一度落後17分的情況下，末節反超比分，但最後時刻遭遇得分荒，最終87：96不敵對手。從目前博彩公司開出的男籃亞洲杯奪冠賠率看，中國隊已經從開賽前的1賠4.75升至1賠8，排名也降至奪冠賠率榜第4，澳大利亞仍暫居奪冠賠率榜第1，賠率為1賠1.85。[新浪小炮智能預測足籃彩！][豪門賽果提前劇透][充值送錢！]

本次男籃亞洲杯各隊都是比較重視，雖然澳大利亞沒有派出NBA球員出戰，紐西蘭的雷霆中鋒亞當斯也缺陣，但這兩隊足以撼動亞洲男籃的版圖。杜鋒首次作為國家隊主帥出征正式大賽，陣容由郭艾倫、於德豪、曾令旭、劉曉宇、吳前、李根、顧全、周鵬、任駿飛、胡金秋、韓德君、李慕豪12人組成，目標當然是冠軍！但一個數據或許對中國男籃十分不利，過去8屆亞錦賽有6屆是在中國舉辦的，而在海外舉辦的2屆中國男籃都遭遇了慘敗。另外，首戰中國隊上場11人當中有8人沒有參加過這種級別的比賽，其中3人非常年輕，可以說，輸球，給了這支年輕的中國隊交上了一定的學費。

首戰輸球之後，中國男籃的奪冠賠率已經升至1賠8.00，排名也降至第四，可以看到中國男籃在輸球之後更加不被博彩公司看好；澳大利亞的奪冠賠率則下降至1賠1.85，與第二名的差距也進一步拉大。另外，由於中國隊首戰輸球，即便順利晉級四分之一決賽，中國男籃也有可能提前遭遇奪冠頭號熱門澳大利亞隊。輸給菲律賓，對於中國隊本次亞洲杯的前景可謂影響深遠。（文遠）