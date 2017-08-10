伏虎雙色球第17093期分析：第1套藍球看02 08 14北京新浪網 (2017-08-10 17:22)
從雙色球1-4套球出號看，上期由第1套球開出，與這套球前次開出的2017091期連續2期開出。
第1-4套球的出球慣性各有不同但同樣強勁，如按第1套球、第2套球、第3套球、第4套球的各自走勢分別形成1-4套球選號方案，更易擊中獎號。
第1套球上次於2017092期開出，後期10+3複式：02、03、04、05、13、14、20、24、26、27+02、08、14。
第2套球上次於2017087期開出，後期10+3複式：06、10、17、19、20、21、23、25、27、33+01、06、11。
第3套球上次於2017088期開出，後期10+3複式：02、08、09、13、14、21、22、24、26、27+01、04、10。
第4套球上次於2017090期開出，後期10+3複式：03、05、19、20、21、22、23、25、28、32+01、04、13。
（中彩網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
網球【NOWnews今日新聞】
無法理解!名嘴嗆騎士小王:去爛隊當老大會爽?【北京新浪網】
雷！曼聯當初放棄簽伊斯科原因曝光 嫌棄他頭大【北京新浪網】
曼城用2億將瓜帥逼上懸崖！這一次他沒有退路【北京新浪網】
羽球世錦賽簽表詳覽 林李大戰或決賽上演【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》