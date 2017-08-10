從雙色球1-4套球出號看，上期由第1套球開出，與這套球前次開出的2017091期連續2期開出。

第1-4套球的出球慣性各有不同但同樣強勁，如按第1套球、第2套球、第3套球、第4套球的各自走勢分別形成1-4套球選號方案，更易擊中獎號。

第1套球上次於2017092期開出，後期10+3複式：02、03、04、05、13、14、20、24、26、27+02、08、14。

第2套球上次於2017087期開出，後期10+3複式：06、10、17、19、20、21、23、25、27、33+01、06、11。

第3套球上次於2017088期開出，後期10+3複式：02、08、09、13、14、21、22、24、26、27+01、04、10。

第4套球上次於2017090期開出，後期10+3複式：03、05、19、20、21、22、23、25、28、32+01、04、13。

（中彩網）