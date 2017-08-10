歐陽宵大樂透第17093期預測：前區絕殺01 31北京新浪網 (2017-08-10 17:24)
上期開獎號碼：03 07 09 17 34+04 05，前區五區比2:1:1:0:1，大小比1:4，奇偶比4:1，和值70，012路比2:2:1。後區1 2路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。
筆者利用規律公式分析前區殺碼和膽碼，謹慎參考，歡迎跟蹤，希望大家支持。
大樂透17093期殺號攻略：
1、前區絕殺兩碼：絕殺兩碼：前區最大號碼-前區最小號碼得數；後區兩碼相減的差數（當持續多期正確的時候，反之大家要作為膽碼）
17088期：35-03=32；06-02=04 前區絕殺兩碼04 32 全對
17089期：35-05=30；09-08=01 前區絕殺兩碼01 30 全對
17090期：18-03=15；10-03=07 前區絕殺兩碼07 15 對1
17091期：35-03=32；11-09=02 前區絕殺兩碼02 32 全對
17092期：19-01=18；12-03=09 前區絕殺兩碼09 18 對1
17093期：34-03=31；05-04=01 前區絕殺兩碼01 31 驗證中...
2、大樂透行列圖殺號：（謹慎參考）
大樂透行列圖是把前區的35個球按順序分為6行6列。每一行代表一個區域號碼，每一列代表奇偶。這樣就構成了大樂透的行列圖。根據行列圖進行分析的方法稱為行列圖分析法。每期都有空行空列現象，少則空1行1列，多則空2行2列，甚至3行3列，如果判斷準確就能大大減少選號範圍，用剩下的號碼進行組合，大大提高中獎的機會。
以近4期行列圖為例：
17093期：殺上獎走勢暫停的第六列和走勢低調的第四列。
17088期加殺：01 07 13 19 25 26 27 28 29 30 31 對9
17089期加殺：01 07 13 19 20 21 22 23 24 25 31 全對
17090期加殺：03 04 09 10 16 21 22 27 28 33 34 對9
17091期加殺：03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33 對10
17092期加殺：01 02 03 04 05 06 12 18 24 30 對9
17093期加殺：04 06 10 12 16 18 22 24 28 30 34 驗證中......
綜合以上得出前區殺碼：
前區絕殺：01 31
前區加殺：01 02 03 04 05 06 12 24 30
【心水號碼推薦】
後區推薦：02 05 06 10
單挑一注：04 09 14 18 29+02 10（貴州體彩網）
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