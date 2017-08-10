8月11日10:30，第5屆中信置業杯女子圍甲第7輪在全國各主場開賽，以下為本輪比賽詳細對陣：

杭州熱聯集團隊 VS 蕪湖華益閥門隊

第一台 李小溪二段 VS 金彩瑛三段

第二台 高 星三段 VS 周泓餘二段

夢百合北京隊 VS 天域生態江蘇隊

第一台 潘 陽二段 VS 於之瑩五段

第二台 汪雨博二段 VS 魯 佳二段

廈門觀音山隊 VS 浙江雲林棋禪隊

第一台 陸敏全四段 (暫時未定)

第二台 張子涵三段 (暫時未定)

上海中環集團隊 VS 中國平煤神馬隊

第一台 芮乃偉九段 VS 楊 梓二段

第二台 唐 奕三段 VS 劉慧玲初段

廣東天禾農資隊 VS 中信置業洛陽隊

第一台 陳一鳴二段 VS 李 赫五段

第二台 蔡碧涵二段 VS 陶 然初段