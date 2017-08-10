上期開獎號碼：03 07 09 17 34+04 05，前區五區比2:1:1:0:1，大小比1:4，奇偶比4:1，和值70，012路比2:2:1。後區1 2路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。

本期預測：

龍頭：上期龍頭開出小尾數碼03，落號在0路，奇偶近10期比值7：3，奇數出號佔優，本期龍頭方面關注偶數；012路比7：1：2，目前在龍頭位置1路出號低迷，根據近期走勢來看，本期龍頭主看2路碼出號，本期注意龍頭位置小範圍波動，參考遺漏9期的02，防遺漏4期的05。推薦：02 05。

鳳尾：上期鳳尾開出小尾數碼34，落號在1路，近10期末位奇偶比6:4，奇數出號佔優，本期鳳尾方面看好奇數出號；012路比2：5：3；目前1路出號積極，根據近期走勢來看，本期鳳尾重點參考1路。建議參考遺漏6期的31，防遺漏2期的35。推薦：31 35。

前區大底（10碼）：02 05 09 12 19 20 24 28 31 35

大底縮水（8碼）：02 09 12 19 20 24 28 31

終極膽碼：04 16 31

後區四碼：02 05 10 12

後區三碼： 02 05 10 12

單挑一注：02 09 19 24 31+05 10

（貴州體彩網）