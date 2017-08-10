上期開獎號碼：03 07 09 17 34+04 05，前區五區比2:1:1:0:1，大小比1:4，奇偶比4:1，和值70，012路比2:2:1。後區1 2路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。

<<個人大小尾數劃分：0-4為小尾數、5-9尾大尾數 >>

上期小尾數0-4開出2個號碼，大尾數5-9開出3個號碼。

大樂透第17093期尾數分析預測：

尾0：上期開出號碼無，近10期出號1碼，期間9次斷檔，目前該尾出號走勢暫停，本期該尾設防補碼。推薦：10 30。

尾1：上期開出號碼無，近10期出號7碼，期間5次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該章節附註意小碼。推薦：11。

尾2：上期開出號碼無，近10期出號5碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防補碼。推薦：22 32。

尾3：上期開出號碼03，近10期出號5碼，期間5次斷檔，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防繼續。推薦：13 33。

尾4：上期開出號碼34，近10期出號7碼，期間4次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防小碼。推薦：04。

尾5：上期開出號碼無，近10期出號11碼，期間斷檔2期，目前該尾出號走勢活躍，本期該尾設防大碼。推薦：25。

尾6：上期開出號碼無，近10期出號4碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防小碼。推薦：06。

尾7：上期開出號碼07 17，近10期開出3碼，期間斷檔8期，目前該尾出號走勢反彈，本期該尾設防空碼。推薦：無。

尾8：上期開出號碼無，近10期開出3碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢低迷，本期該尾設防小碼。推薦：08。

尾9：上期開出號碼09，近10期出號4碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢回不足，本期該尾設防大碼。推薦：19。

前區大底（12碼）：04 06 08 10 11 13 19 22 25 30 32 33

前區縮水（8碼）：04 06 11 19 22 25 30 32

後區四碼：06 09 10 11

後區三碼：06 09 10

後區單挑：06 09

精選一注：04 11 19 25 32+06 09

（河南體彩網）