2017漫博於今（10）日正式開跑！（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

一年一度的漫畫博覽會於今（10）日上午10時正式開幕！縱使今天台北氣溫高達36度，一大早仍有大批漫畫迷在世貿1館外排隊等候開幕，目的就是要搶到眾多限量的商品！

進場前已有大批粉絲在外等候。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

本次參展廠商除了有木棉花、台灣角川、東立、長鴻、尖端、曼迪、普威爾、台灣東販等老牌知名出版社與廠商外，台灣萬代南夢宮更是首度參展。另外FGO、闇影詩章等手遊在現場也都有專屬攤位。

時間一到會場內立刻擠滿大量粉絲。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

台灣萬代南夢宮首度參展漫博，展出各式PS4新作。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

開幕儀式上邀請到了本次漫博吉祥物「漫寶」的台灣原創者Moriku老師到現場分享創作理念，日本視覺系藝人AKIRA也登台獻唱動畫《黑執事 馬戲團篇》的片尾曲。

漫博吉祥物「漫寶」與台灣原創者Moriku老師。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

日本視覺系藝人AKIRA登台獻唱。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

日本視覺系藝人AKIRA登台獻唱。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

文化部政務次長丁曉菁也在開幕儀式上提到，設立在華陰街的動漫基地最快將於今年底開幕，同時今年的金漫獎也首度讓各國相關產業人士能夠共同交流創作，提升台灣在漫畫上的軟實力。此外，中華動漫出版同業協進會也代表漫博對中華民國喜願協會與中華民國腦性麻痺協會各捐贈10萬元，讓漫博也能夠回饋社會。

文化部政務次長丁曉菁上台致詞。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

中華動漫出版同業協進會理事長黃信謙（圖最右）代表漫博對中華民國喜願協會與中華民國腦性麻痺協會各捐贈10萬元。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）