（中央社台北10日電）中國大陸研究人員宣稱，全球首顆量子科學實驗衛星「墨子號」首次成功從太空向地面發送「不可破解的」高速量子密鑰，為建立最安全保密的全球量子通訊網奠定可靠基礎。



中國大陸為發展祕密通訊，2013年驗證衛星到地面的量子密鑰分發可行性，並研製墨子號衛星。墨子號2016年8月16日在甘肅酒泉衛星發射中心升空，經歷4個月在軌測試，今年1月18日展開科學實驗。



新華社今天報導，墨子號實驗成果發表在10日出版的「自然」（Nature）科學雜誌上，並指審稿人稱讚星地量子密鑰分發成果是「令人欽佩的成就」和「本領域的一個里程碑」。



量子衛星首席科學家、中國科學院院士潘建偉說，墨子號量子密鑰分發實驗採用衛星發射量子訊號，河北興隆與新疆南山地面站分別接收的方式，在北京和烏魯木齊之間建立量子密鑰。



據報導，墨子號過境時與地面光學站建立「光鏈路」，通訊距離從645公里到1200公里。在1200公里通訊距離上，星地量子密鑰傳輸效率比同等距離地面光纖通訊高20個數量級。



潘建偉說，上述密鑰發送效率可滿足絕對安全的通話或銀行傳輸大量數據的需求。



他表示，量子密鑰一旦被攔截，自身狀態會立即改變，截獲者只能得到無效訊息。量子保密通訊採「一次一密」工作機制，通話期間密碼機每秒都在產生密碼，通話一結束密碼便失效，不會重複使用。



路透社報導，中國大陸在太空科技領域仍落後美國與俄羅斯，但中國大陸國家主席習近平已以國安和國防為由，將推動太空科技計畫列為重點。



美國五角大廈曾以「顯著進展」形容中國大陸發展的量子通訊技術。1060810