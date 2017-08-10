臉書Watch影音平台 美國搶先用中央社 (2017-08-10 13:07)
（中央社記者吳家豪台北10日電）Facebook（臉書）今天宣布推出影音平台「Watch」，可以收看熱門影音、好友正在看的影音和Facebook參與投資的內容，目前已向部分美國用戶推出，將逐步開放給更多用戶。
Facebook產品總監丹克（Daniel Danker）在官網發文表示，Watch是整合Facebook節目（shows）的新平台，可安裝在行動裝置、桌機、筆電、智慧電視上。節目內容由直播或已錄製的影音組成，可透過主題瀏覽，也提供觀看清單，以免用戶錯過最新內容。
丹克說，客製化的Watch能根據用戶好友或社群觀看的內容進行調整，例如「最多人討論（Most Talked About）」類別會顯示引起最多討論的節目；「讓人歡笑（What’s Make People Laugh）」類別包含人們常使用表情符號「哈」來標記的節目。
丹克強調，Watch讓創作者和出版商可以找到觀眾、凝聚粉絲的社群向心力，甚至從工作中獲取報酬。Watch的節目涵蓋各種類型，包含部分Facebook參與投資的內容。1060810
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