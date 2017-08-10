iPhone 8傳3D辨識 這家廠商吃肥單中央社 (2017-08-10 12:47)
（中央社記者鍾榮峰台北10日電）蘋果iPhone 8傳有3D 感測臉部辨識功能，外媒引述分析師報告預期，Lumentum已獲超過2億美元訂單，大部分VCSEL供應iPhone 8，產能看增3成。
國外科技網站MacRumors引述創投公司LoupVentures分析師孟斯特（Gene Munster）報導，光纖元件廠商Lumentum第三季已獲得超過2億美元規模的訂單，這可能與垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）產品有關，大部分相關元件可能會應用在蘋果iPhone 8的3D 感測元件中。
報導引述指出，相關訂單量比第二季的500萬美元3D感測營收高出許多，讓Lumentum的VCSEL產能大增25% 到30%，超乎公司原先預期，可能都會在今年前出貨。
報導引述預估，iPhone 8可望在9月亮相，屆時新款iPhone 8將具備先進3D感測功能，支援擴增實境（AR ）應用，預期下半年新款iPhone出貨量可達1.33億支。
市場預期，蘋果iPhone 8前置相機系統的3D感測元件所需VCSEL元件，有三大供應商，除了Lumentum之外，還包括Finisar和Viavi Solutions。這也是iPhone首次採用VCSEL的繞射式光學元件（DOE）。
外界進一步分析蘋果公布HomePod的韌體（firmware）程式碼後，推測iPhone 8可能建立臉部掃描運作Apple Pay支付的機制、支援多個臉部辨識、第三方應用軟體App也可使用臉部辨識。1060810
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