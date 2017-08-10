長照2.0是政府的重大施政，衛福部昨天(9日)向行政院報告長照2.0推動進度，行政院長林全聽完報告後指示，針對長照人力不足問題，衛福部應儘速培育照顧人員，並思考應用智慧科技解決人力問題。林全也要求，衛福部應「建構標準服務規格與支付制度」，並「推動出院準備服務銜接長照」，以加速落實長照2.0各項目標。

長照2.0已於今年(2017年)上路，但多項制度仍在建構中，衛福部10日表示，9日向行政院報告長照2.0推動進度，林全院長在會中作出3點指示，包括「儘速培育照顧人員，落實訓用合一」、「推動出院準備服務，銜接長照服務」，「建構標準服務規格與支付制度，開放因地制宜作法」，希望加速推動並落實長照2.0目標。

在「儘速培育照顧人員」部分，衛福部照護司長蔡淑鳳表示，目前全台在線上服務的照服員共有2萬6,214人，今年預計培訓9,200名照服員，到6月為止已有4,777位完成訓練，除加速培訓人力，林全並特別指示，應考量以智慧科技解決人力短缺問題，而衛福部將來也會著手發展相關技術與補助。蔡淑鳳：『(原音) 因為少子化人力不足會是一直面臨的挑戰，所以院長有特別指示，有沒有辦法去想想，其實有些工作是可由資訊科技來協助的，這樣相對就減少人力了，當然我們現在長照沒有給這一塊，院長說，那是可以調整與改變的，我們應該去想想這個部分。』

蔡淑鳳說，為了要讓民眾更方便的獲得長照2.0的服務，結合健保署「出院準服務」而推出的「銜接長照2.0出院準備友善醫院獎勵計畫」，全台已有159家院所提出申請，目標在明年年底能有200家院所加入試辦，林全也指示加速辦理。蔡淑鳳：『(原音)這個創新院長也覺得很好，也希望今年務必要把他落實，因為這個計畫規劃完有150多家願意參與，我們希望今年年底一定要把這個銜接的制度落實。』

至於「建構標準服務規格與支付制度，開放因地制宜作法」，蔡淑鳳指出，衛福部針對全台各長照機構試辦包裹式支付試算，目前共92家居服單位加入試辦，預計明年長照服務的包裹式給付就能全面正式上路。