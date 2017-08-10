（中央社台北10日電）蘋果公司在中國大陸強制下架部分應用程式（app）並對程式內購買抽成30%，遭程式開發商和律師檢舉涉嫌「濫用市場支配地位」。但專家認為，蘋果不太可能被裁定壟斷或改變現有封閉生態。



新京報今天報導，北京達曉律師事務所已向中國大陸國家發展和改革委員會、國家工商行政管理總局檢舉蘋果公司（Apple），這是蘋果在中國大陸首次遭反壟斷檢舉。蘋果方面對此暫無回應。



報導指出，這次檢舉焦點集中在蘋果濫用App Store控制權，未提供正當理由便強制下架部分app，以及對部分應用程式內購買（IAP）抽成30%等問題。



檢舉發起人、北京達曉律師事務所律師林蔚指控，蘋果除強制下架部分app、不恢復上架，還封鎖開發商帳戶。而且僅對部分IAP收入抽成30%，差別劃分不夠明確，也沒有正當合理的理由。



檢舉方要求中國大陸執法機構立案調查蘋果涉嫌濫用市場支配地位的行為，依法對蘋果給予行政處罰。林蔚表示，中國大陸國家發改委已收到檢舉函。



不過，獨立資訊科技（IT）分析師唐欣指出，蘋果對開發商政策是全球統一的，中國大陸官方若判定蘋果App Store存在壟斷，將觸及蘋果生態系統核心。「如果這樣，蘋果可能會寧可關閉中國應用市場也不會改變現有生態。」



資深遊戲產業分析人士高洋也說，蘋果App Store作為通路，有權制定規則，並下架一些有違平台或用戶利益的app。而且蘋果的30%抽成比例也屬業界正常水準，和Android平台應用程式商店Google Play相當。1060810