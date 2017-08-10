顛覆時代！臉書宣布將推影音應用 APP 用電視也可看NOWnews今日新聞 (2017-08-10 12:05)
社群網絡龍頭臉書（Facebook）又有創舉！昨（9）日在官網上宣布將要推出新的影音應用 APP「Watch」，不僅可應用在手機、桌上型電腦、筆電，更可將其應用於電視上，外界預估此改變將衝擊傳統電視產業及現有影音平台 Youtube。
根據臉書發布消息，「Watch」內容五花八門，包含短片、直播錄影、電影預告、新聞影片等都有。也提供各項功能，像是可挖掘最新影片、依用戶喜好或周遭朋友感興趣程度，以及時下話題趨勢來搜尋熱門影片及節目、追蹤或儲存用戶先前看過的任何影片、觀看影片時可同時與其他正在觀看的用戶進行對話。
「Watch」可追蹤或儲存用戶先前看過的任何影片。（圖／翻攝自臉書Introducing Watch影片）
據了解，包括 Apple TV、三星智慧型電視、亞馬遜 Amazon Fire TV 等應用程式商店都將會上架「Watch」，目前將會先針對美國用戶推出。此外，據國外科技網站「techcrunch」報導，目前臉書也積極製作原創節目，類型從科學、烹飪、體育、實境秀、紀錄片等都有，但節目時間都不長且缺乏喜劇，主因是人們仍習慣使用電視觀看長時間的節目與喜劇。
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