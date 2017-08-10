（中央社台北10日電）中國大陸河北省石家莊市中級人民法院昨天一審開庭審理天津市前市長黃興國受賄案，黃興國當庭認罪悔罪。庭審結束後法庭宣布擇期宣判。



法制晚報曾於6月報導，近年被中共官媒形容為「有毒」、需要「肅清遺毒」、「餘毒」、「流毒」的大老虎有12人，黃興國名列其中。與他「同榜」的還有中共中央政治局前常委周永康、統戰部前部長令計劃等。



北京晨報今天報導，石家莊市人民檢察院指控，1994至2016年，黃興國利用擔任中共浙江省台州地委書記、台州市委書記、浙江省政府秘書長、副省長、中共浙江省委常委、寧波市委書記、中共天津市委副書記、天津市政府副市長、市長、中共天津市委代理書記等職務上的便利，或利用職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在取得用地、職務晉升等提供幫助。



石家莊檢察院指控，黃興國直接或透過特定關係人收受相關人員給予的財物共計折合人民幣4003萬餘元（約新台幣1億8414萬元），應以受賄罪追究刑事責任。



據報導，黃興國在庭審中進行最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。



黃興國曾在大陸中央電視台綜合頻道7月播出的政論專題片「將改革進行到底」現身說法，公開懺悔。



專題片畫面顯示，中共中央第三巡視組2016年6月29日上午進駐天津，對天津展開巡視「回頭看」。時任天津市委代理書記、市長的黃興國早早地站到門外，等候巡視組到來。



然而，兩個半月後，他的政治生命徹底終止在中央巡視殺的「回馬一槍」上。黃興國表示，第一次巡視了，第二次再來個「回馬槍」，「這一招很厲害」。1060810