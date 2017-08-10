陸首艘自製航艦冒黑煙 陸媒：動力測試中央社 (2017-08-10 12:09)
（中央社記者張謙香港10日電）據陸媒報導，中國大陸首艘自製航空母艦近日又被網友拍攝到冒出黑煙。有分析指出，航艦已開始進行動力測試。
大陸環球軍網今天刊登了網友拍攝這艘航艦冒黑煙的照片，並指這可能是開始動力測試。
大陸中央電視台先前曾引述這艘航艦的研製總指揮胡問鳴說，大陸第二艘航艦開始動力系統測試，進度有所提前。
大陸現有航艦「遼寧艦」來自烏克蘭，是前蘇聯時代的產物，大陸方面購買引進後予以改裝。正在大連栖裝中的另一艘航艦為大陸自行研製，稱為001A型。
根據已公開的資料，001A與「遼寧艦」相同，是傳統動力航艦，後者的動力系統是四台蒸汽輪機。
大陸媒體曾報導，001A型航艦配備哈爾濱某廠生產的蒸汽輪機，其動力系統應該與「遼寧艦」相同。
今年5月底，001A航艦也曾冒出黑煙，當時有媒體報導，這應該是航艦鍋爐主機點火試車的標誌。
香港軍事專家梁國樑當時曾向中央社記者說，001A 冒黑煙，相信是在使用柴油發電機所致。
他說，001A航艦的主動力是由8台渦爐來推動4台蒸汽輪機。
此外，它還有10多台柴油發電機為航艦提供各種電力需要，例如照明、通風、製冷、海水淡化、艦載機升降機、降落攔阻索、相位陣列雷達、電子綜合桅杆、電子對抗設備、錨鍊，以及幾百個廁所的壓力幫浦及各種生活用電。1060810
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