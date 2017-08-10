臉書搶食電視大餅 籃球到教育Watch都有中央社 (2017-08-10 11:50)
（中央社舊金山9日綜合外電報導）臉書公司（Facebook Inc）今天作出迄今最大創舉，將跨足電視市場，擴大影片提供種類，從專業女子籃球比賽到狩獵旅行與親職課程都會推出。
路透社報導，臉書表示這項經重新設計的產品名為「Watch」，將先開放給美國臉書手機版、網頁版與電視應用程式的限定用戶使用。
臉書去年加入影片頁籤，近幾個月來也一直對外暗示，公司希望能成為原創且精心製作的影片來源，而非只提供用戶製作的內容。
路透社5月報導，臉書與Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media以及其他聚焦千禧世代的新聞與娛樂創作公司簽署協議，影片內容包括按照劇本及即興發揮的演出。
臉書產品總監丹克（Daniel Danker）今天在聲明中說：「我們了解人們喜歡那種在動態消息（News Feed）探索影片時獲得意外發現的感覺，但他們也想要一個能看影片的專區。」
執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在臉書貼文中說，Watch能讓用戶「在一集影片期間與人們聊天、連結，也能在之後加入喜歡同樣節目的群組來建立群體」。
臉書表示，眾多節目將包括美國女子職籃（WNBA）比賽、時代公司（Time Inc）的親職節目、以及國家地理頻道的狩獵旅行節目，臉書目前已經播送一些美國職棒大聯（MLB）的比賽，未來將會持續。（譯者：中央社周莉芳）1060810
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