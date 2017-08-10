（中央社記者鍾榮峰台北10日電）蘋果iPhone 8深受關注，iPhone 7s Plus也來參一腳。YouTuber秀出據稱是這兩款空機新品的視訊，要讓果粉搶先看大尺寸iPhone 7s Plus。



YouTuber溫格特（Danny Winget）貼出並介紹據稱是今年新款iPhone之一iPhone 7s Plus的空機樣品視訊，並將據稱是iPhone 8的空機樣品和既有的iPhone 7 Plus進行比較。



從視訊影片來看，據稱是iPhone 7s Plus空機樣品採用銀色玻璃背蓋設計，並採用金屬邊框整合兩塊玻璃機殼。



國外科技網站MacRumors分析，除了玻璃機殼設計外，iPhone 7s Plus空機樣品看來與既有的iPhone 7 Plus類似，背後都是採用平行擺放的雙鏡頭設計；此外，在連接埠、正面下方的主畫面按鍵、機身邊框厚度等設計，都相當類似。



從視訊影片中秀出據稱是iPhone 8空機樣品來看，正面沒有主按鍵設計，上方有平行區塊的設計，可能是前置相機鏡頭、3D感測元件、或是耳機等的功能。上述視訊內容都仍有待證實。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告指出，今年蘋果推出三款新iPhone，將只有黑色、銀色和金色三種款式。



在主要功能上，分析師日前報告指出，這3款新iPhone均採用金屬邊框整合玻璃機殼設計，其中OLED機種採用不鏽鋼，LCD機種採用鋁框；此外均支援WPC標準無線充電。



市場一般預期，蘋果下半年將推出iPhone 8、iPhone 7s和iPhone 7s Plus這三款新品，其中全新設計的iPhone 8推測是5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone、以及包括4.7吋與5.5吋兩個尺寸的LCD iPhone。1060810