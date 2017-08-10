造謠中國從印度撤僑 上海市民遭拘5天中央社 (2017-08-10 11:19)
（中央社記者陳家倫上海10日電）中印對峙之際，有網民為了「吸粉」趁機散播不實謠言。一名程姓上海計程車司機在微信群組散播「中國開始從印度撤僑了」的訊息，最後遭到行政拘留5天。
新聞晨報報導，新浪微博帳號「尤格薩狼」轉發訊息指「中國開始從印度撤僑了」，立即引起網民和新聞媒體廣泛關注。經上海市公安局網安總隊查證，消息是謠言，散布謠言的網民是22歲的上海曹姓市民。
經上海網路警察進一步查證，謠言製造者則是46歲的程姓計程車司機，上海崇明人。程姓司機6日上午編撰這一謠言，並發布到親戚微信群和一個計程車司機微信群，隨即引發大量網民關注。
程姓司機表示，自己平時比較關心時政資訊，編造撤僑謠言是為了「炫耀對時事的關注」。
根據中國大陸治安管理處罰法，崇明警方以涉嫌擾亂社會公共秩序，行政拘留程姓司機5天。轉發謠言的曹姓市民則被訓誡。1060810
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