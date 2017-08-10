共軍運8電戰機 9號繞台飛宮古海峽中廣新聞網 (2017-08-10 11:10)
日本表示，中共空軍一架運8電戰機9日從西太平洋經宮古海峽飛入東海空域。據飛航路線圖，這架電戰機從巴士海峽經西太平洋北上，自東面繞行台灣。
這份公告提到，這架運8電戰機是從沖繩本島與宮古島之間的公海上空飛越，日本方面則派出戰機緊急升空因應。
根據日本防衛省統合幕僚監部官網公布的飛航路線圖，這架電戰機的飛行路線，與中共同型電戰機、轟6K轟炸機等軍機先前數次繞行台灣的路線大致相同。這些軍機部分是由南往北、部分是由北往南。
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