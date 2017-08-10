（中央社記者邱國強北京10日電）日本防衛省統合幕僚監部官網9日公布，中共空軍一架運8電戰機9日從西太平洋經宮古海峽飛入東海空域。據飛航路線圖，這架電戰機從巴士海峽經西太平洋北上，自東面繞行台灣。



這份公告提到，這架運8電戰機是從沖繩本島與宮古島之間的公海上空飛越，日本方面則派出戰機緊急升空因應。



根據日本防衛省統合幕僚監部官網公布的飛航路線圖，這架電戰機的飛行路線，與中共同型電戰機、轟6K轟炸機等軍機先前數次繞行台灣的路線大致相同。這些軍機部分是由南往北、部分是由北往南。



中共軍機上一次以相同路線繞行台灣並行經宮古海峽是在7月20日，當時共有8架轟6K轟炸機、1架運8電戰機及1架運8情報蒐集機，分別以南往北及北往南方向飛行。



此後，1架轟6K轟炸機則於7月25日沿台灣海峽中線西側，由南往北飛行。1060810