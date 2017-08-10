（中央社記者鍾榮峰台北10日電）蘋果HomePod韌體內容再洩漏iPhone 8臉部辨識功能。網友推測新iPhone臉部辨識不僅能支援行動支付、支援多個臉部辨識，第三方應用軟體App也可使用臉部辨識。



科技網友藍波（Guilherme Rambo）持續挖掘分析蘋果語音控制智慧型揚聲器HomePod的韌體（firmware）程式碼，推測新款iPhone的臉部辨識功能可能還有隱藏的驚喜。



藍波在推特上預期，從程式碼內容來看，新款iPhone的臉部辨識功能，不僅能應用在行動支付上，更可以支援多個臉部的辨識功能。



此外，第三方的應用軟體App，也可以使用新款iPhone的臉部辨識功能。



蘋果公布HomePod的韌體（firmware）程式碼後，外界從中推敲出不少iPhone 8玄機，包括iPhone 8前置和後方相機鏡頭，可能支援4K解析度60fps功能；可能具備智慧鏡頭功能；可能建立臉部掃描運作Apple Pay支付的機制。1060810