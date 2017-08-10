（中央社台北10日電）中印兩軍在邊界對峙1個多月，日前傳出雙方檯面下會商，中方願在印軍撤退前提下後撤100公尺。中共官媒環球網引述未具名共軍人士表示，這是「無稽之談」，印方須放棄以拖待變的幻想。



路透社8日援引印度政府消息人士說法報導，印度以外交途徑化解印中對峙僵局的努力碰壁。北京方面堅持印度單方面從雙方爆發爭議的洞朗地區撤軍，卻未回應印方在會商中要共軍相應後撤250公尺的建議。



報導指出，中印私下會商中，中方代表提出的條件是，只要北京高層批准，共軍願後撤100公尺。



環球網9日深夜引述一名「中國軍方了解情況的內部人士」報導，印度必須無條件將軍隊撤回到邊界印方一側，中方不會就印度撤軍與印方談條件。「中方任何人沒有權力違背這一立場，向印軍做讓步。」



這名人士說，相關報導「完全是假消息，無稽之談。即使從常識上說，也根本不合邏輯」。印度須放棄任何以拖待變的幻想，也休想透過耍花招來動搖中方意志，迷惑世界公眾。



環球時報今天則以「印軍休想同解放軍討價還價」為題發表社評說，上述報導有印度消息來源與路透社配合的痕跡。印方或許想宣揚中印在就對峙事件保持外交溝通，散布一些對印方有利的煙幕彈。



社評表示，印度在賭中國大陸為維護戰略大環境而「懶得理它」，從而把兩軍對峙長期化。「這樣的僥倖心理不可能經得起兩國衝突升級的一再洗禮，它或者在雙方意志比拚中自行垮掉，或者被中方最終的強制行動一舉擊垮。」



中印6月爆發邊界對峙以來，北京多次宣稱印度邊防人員仍滯留在中國大陸領土，並表示將「非法越界」的印度邊防人員撤回到中印邊界錫金段印方一側，是雙方展開任何有意義對話的前提和基礎。1060810