台灣IC產值第3季估增12.1% 製造業最佳中央社 (2017-08-10 09:43)
（中央社記者張建中新竹10日電）工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)預估，第3季台灣IC業產值可望季增12.1%，其中，將以IC製造業表現最佳，季增15.3%。
受供應鏈調節庫存影響，國內晶圓代工廠第2季業績普遍較第1季下滑，據IEK統計，第2季台灣IC製造業產值滑落至新台幣3060億元，季減4.6%。
第2季台灣整體IC業產值5726億元，僅較第1季小幅成長0.2%；除IC製造業外，第2季IC測試業產值也較第1 季減少0.9%，表現相對疲弱。
第2季IC設計業產值季增7.7%，是第2季表現最佳的次產業，IC封裝業同樣有不錯表現，第2季產值季增7.1%。
展望第3季，IEK預估，台灣整體IC產值可望達6416 億元，將季增12.1%，包括IC製造、IC設計及封測業將同步成長。
其中，IC製造業產值可望季增15.3%，將是第3季表現最佳的次產業；IC測試業產值將季增12.2%；IC設計業產值也將季增10.1%；IC封裝業將季增3.6%。1060810
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