英特爾推百輛自駕車隊 歐美展開測試中央社 (2017-08-10 09:34)
（中央社舊金山9日綜合外電報導）矽谷科技巨擘英特爾公司（Intel）在完成併購以色列自主技術公司Mobileye後，今天宣布組一支自動駕駛車隊計畫。
法新社報導，在完成以150億美元併購專門從事駕駛輔助系統（driver-assistance systems）Mobileye的交易隔天，英特爾表示，今年稍後將在歐洲、以色列和美國開始推出完全自主車輛進行測試。
根據英特爾，這支車隊數量最終將超過100輛。
負責為英特爾經營這項事業的Mobileye共同創辦人夏舒雅（Amnon Shashua）說：「在真實世界的環境下建造和測試車輛將得到立即回饋，並將使高度且完全自主車輛的技術和解決方案加速實現。」
他說：「我們想要汽車製造商加速運交無人駕駛車，同時降低成本。」
多數主要汽車製造商和其他科技公司近年來加速研發自主駕駛技術。蘋果公司（Apple）已獲准在美國加州測試。
德國汽車製造大廠戴姆勒集團（Daimler）和汽車零組件供應商博世集團（Bosch）已宣布合作計畫，將在未來數年製造完全無人駕駛車。
美國汽車租賃商安飛士巴吉集團（Avis Budget）今年稍早宣布，將與Waymo合作發展正在亞利桑那州道路上進行測試的自駕車。（譯者：中央社徐睿承）1060810
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