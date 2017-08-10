陸指印軍53人仍越界 反較日前多5人中央社 (2017-08-10 08:31)
（中央社記者邱國強北京10日電）中國大陸外交部9日深夜說，印度軍隊至7日止仍有53人及1台推土機滯留在中國大陸領土。對照中國大陸外交部發言人耿爽3日的說法，滯留當地的印軍反較2日增加5人。
中國大陸外交部是在9日深夜由發言人辦公室回答人民日報海外版官網「海外網」提問時，作上述表示。
這份答覆提到，據中方掌握，截至7日，印軍仍有53人和1台推土機「非法滯留在中國領土」。
中國大陸外交部說，印方必須將全部越界人員和裝備撤回邊界線印度一側。「無論印軍還有多少人非法越界並滯留在中國境內，其性質都是對中國領土主權的嚴重侵犯。」
耿爽3日以書面回答媒體提問時說，截至2日下午，印度軍隊仍有48人及1台推土機滯留在中國大陸領土上。此外，印軍還有大量武裝人員集結在邊界線上及印方一側。
針對中印邊界對峙，中共官媒新華社9日發表的評論用語更見嚴厲。文章宣稱，中國大陸從來沒有在國家主權和領土完整上妥協讓步，這是「不容逾越的底線」。印度若拒不「老老實實地退出去」，最終將「玩火自焚」，到頭來產生的一切嚴重後果應由印方負責。1060810
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
悉數這些年來歐洲發生過的恐怖襲擊【北京新浪網】
不丹稱洞朗非其領土 奇怪印度為何進入中國領土【北京新浪網】
半歲內嬰兒純母乳餵養僅四成 如何正確母乳餵養?【北京新浪網】
新疆博州精河縣境內發生6.6級地震【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》