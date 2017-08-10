（中央社記者邱國強北京10日電）中國大陸外交部9日深夜說，印度軍隊至7日止仍有53人及1台推土機滯留在中國大陸領土。對照中國大陸外交部發言人耿爽3日的說法，滯留當地的印軍反較2日增加5人。



中國大陸外交部是在9日深夜由發言人辦公室回答人民日報海外版官網「海外網」提問時，作上述表示。



這份答覆提到，據中方掌握，截至7日，印軍仍有53人和1台推土機「非法滯留在中國領土」。



中國大陸外交部說，印方必須將全部越界人員和裝備撤回邊界線印度一側。「無論印軍還有多少人非法越界並滯留在中國境內，其性質都是對中國領土主權的嚴重侵犯。」



耿爽3日以書面回答媒體提問時說，截至2日下午，印度軍隊仍有48人及1台推土機滯留在中國大陸領土上。此外，印軍還有大量武裝人員集結在邊界線上及印方一側。



針對中印邊界對峙，中共官媒新華社9日發表的評論用語更見嚴厲。文章宣稱，中國大陸從來沒有在國家主權和領土完整上妥協讓步，這是「不容逾越的底線」。印度若拒不「老老實實地退出去」，最終將「玩火自焚」，到頭來產生的一切嚴重後果應由印方負責。1060810