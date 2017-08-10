（中央社北京2017年8月9日綜合外電報導）美國總統川普揚言北韓將面對災禍性的「戰火和怒火」。對此，北京當局今天提出尖銳警告說，反對任何可能引發北韓武器計畫緊張情勢的煽動性說法。



法新社報導，中國大陸外交部以「複雜而敏感」形容朝鮮半島情勢，發布聲明警告涉及僵持情勢的有關各方應避免「升高緊張局勢的言詞和行動」。



大陸外交部曾被要求回應川普（Donald Trump）昨天的評論。川普說，北韓若不能克制對美國發出的好戰威脅，就將「見識到世界從未看過的戰火和怒火」。



美國媒體日前報導，北韓可能已成功發展出微型化核彈頭，此事被視為擁有核武器關鍵性的一步。川普對北韓提出上述警告，平壤當局隨後回應說，考慮以飛彈攻打美國領土關島附近。



川普這番表態代表華府當局對北韓核武和飛彈計畫的用詞說法更加尖銳化。針對平壤的核武和飛彈計畫，聯合國上週末第七度祭出制裁配套措施。



不過，川普的調性與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）的說法明顯不同。提勒森上週再次提出保證，華府不會尋求平壤政權的改朝換代。