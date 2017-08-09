曹贇定賽后未與裁判握手 鄭智曾因此遭重罰|GIF北京新浪網 (2017-08-09 23:02)
日期:8月9日晚，2017賽季中超聯賽第21輪全面開戰。在申花主場0-3不敵來訪的貴州恆豐智誠。本場比賽賽后，申花大將曹贇定並未與裁判員握手。而在此前，恆大隊長鄭智就因賽后未與裁判握手遭到足協的處罰，停賽4場外加罰款4萬元。
本場比賽，曹贇定是申花表現最為出色的球員，進攻中屢屢看到他的身影，而從多達5次的越位不難看出，曹贇定本場的求勝慾望。比賽中，曹贇定就曾為隊友出頭與昔日恩師互噴，而在比賽之後，在眾球員與裁判握手的環節中，曹贇定直接越過了三位裁判，徑直走了過去，沒有與三人握手，這一畫面也被轉播鏡頭紀錄下來。對於這一不理智舉動，等待曹贇定的或是足協的處罰。（新體）
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