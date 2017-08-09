貴州智誠在兩任主帥治下，到底發生了何種程度的天翻地覆的變化，今年申花球迷徹底領悟到。兩隊第一次交鋒在貴州主場，申花2比0輕取對手。而這次在虹口，給人感覺主場肯定能打出氣勢的申花，卻完全被對手牽著鼻子走，戰術實施上落入對方的掌握，更讓上海球迷感到苦澀的是，打進第一球的杜威，申花舊將。而貴州主帥曼薩諾，上賽季還是申花主帥，貴州不僅接收了曼薩諾個人，還有曾服務於申花的一套團隊。反戈，今夜的虹口，要細細咀嚼這兩個字，很不容易。

進過申花球門的申花舊將，多了去了。但35歲高齡，還是後衛選手，還能打破申花大門，杜威也算獨一號。上半場他就有打破申花的跡象，可惜門前沖頂稍微高出。杜威的個人技術，有他的缺陷，但要說定位球門前沖頂這下，職業生涯高潮期是中國頂尖，如今年華老去，但效力依然不減，可惜申花似乎沒有意識到，沒有對他的針對防守。上半場的這次俯身攻，看多杜威以往比賽的人都清楚，人家的拿手技，但申花對他這個定位球時的絕對強點，卻徹底放鬆了看管，「一而再，再而三」嗎？後半句都不用，前半句就足以製造進球！

杜威陪伴申花，從02年甲A打到09年中超，要說進球絕對數量，不算多。但從03年甲A到09年中超，杜威每季聯賽都有進球。事實上他每季都有進球（單指聯賽）的紀錄，一共保持了11個賽季，足以表明他的能力。82年2月份出生的他，現在依然能在關鍵時刻，給出精確度很高的頭槌，也是讓人欽佩。對虹口，杜威顯然是有感情的，他進球后基本沒慶祝，這大概是給申花球迷唯一的安慰。

但杜威進球只是個人的事，真正讓申花球迷痛苦的是，在曼薩諾的指揮下，貴州對申花那無可爭議的整體優勢。張璐紅牌只是加劇了申花潰敗，而不能說是轉折點。他被罰下去之前，申花在內容上已經失敗了。貴州從一支原先的保級隊伍（或許在很多人心目中保級都不算，屬於來中超溜一圈就回去的鐵定降級隊伍），如今已經和另一支賽季初被看扁的隊伍重慶力帆一樣，殺入到了聯賽前半段。曼薩諾是貴州當然的救世主。

而這位救世主，上賽季還是申花的主帥，並且率領申花打出了六個賽季以來的最高排名-聯賽第四。但因為他不願意給申花高層對2017賽季的目標打保票，結果被放棄。現在聯賽打到了21輪，回頭看這個選擇正確嗎？！連「值得商榷」的地步都夠不上，這是一個完全失敗的放棄。如果曼薩諾的貴州隊沒有和申花交鋒，他成績好歸他成績好，申花不CARE，但兩隊這一碰，還是在虹口對碰，高下立判！

必須得說，這記反手耳光抽得有些猛。打到聯賽21輪了，大家的實力都擺明。申花眼見著貴州在曼薩諾帶領下，從底部爬到了比申花還高的位置。而申花客場勉強熬過，回到主場，回到這個貌似很強的主場，卻一場不如一場。難道用瓜林缺陣，特維斯狀態不靈能解釋一切嗎？今天貴州進球兩人，一個35歲，一個37歲，「老年牌」都打出這種效果。整支隊伍西式風格濃郁漂亮，我們的隊伍，是烏拉圭式無頭蒼蠅風格嗎？

放棄曼薩諾，選擇執教履歷一般的波耶特的領導，也要背負很大一塊責任。足協杯是不是最後救命稻草？先別說進決賽面對的恆大或上港，實力當然在你之上。目前要面對的最棘手問題是：申花就一定擺得平申鑫？而現在的申花後衛線，比羅比羅/克萊頓組合完全有機會搞進幾個球！

（孟巍）