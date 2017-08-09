昔日舊將讓蘇寧防線更汗顏 汪嵩:防守問題太嚴重北京新浪網 (2017-08-09 23:08)
客場2-4慘敗富力，再次把蘇寧防線問題推上聚光燈下，賽後接受採訪時，蘇寧中場大將汪嵩直言：防守端問題實在太嚴重，丟球丟得太輕鬆了。今天蘇寧的這條國產防線的確難以招架富力兇猛火力，對比昔日舊將奧特森浴血奮戰的畫面，蘇寧球迷心中只會更加傷痛。
開場2分鐘R馬閃電進球，讓蘇寧取得了夢幻開局，但這一切都在上半場行將結束時被打破，富力左右連續兩次傳中，倒在禁區的盧琳起身後，發現自己身邊居然沒有防守球員，姜至鵬的傳中球精準落到了後點，盧琳面對的幾乎是空門。下半場扎哈維的世界波展示出色腳法，但他射門時蘇寧球員同樣上前緊逼，也太小覷中超射手榜第一名的實力。
第三個丟球，肖智頭槌攻門時身邊倒是有多名蘇寧球員，但面對頭槌能力出眾的肖智，似乎想阻止他很難。雷納迪尼奧的進球，則是張曉彬犯下錯誤，他的上前鏟斷沒有成功，反而被雷鳥順勢過掉形成一對一面對門將。
正如汪嵩賽后採訪所說的一樣，蘇寧本場丟球丟得太輕鬆，防守問題很嚴重，反觀富力隊的奧特森，這名昔日曾效力江蘇舜天的球員，輾轉多隊后回到中超，今晚浴血奮戰也有著上佳表現。蘇寧目前防線可調整餘地也不大，放走了洪正好，塞恩斯伯里也沒準備好比賽，只能寄望本土防線調整狀態，場上注意力更加集中，這樣保級才能增加希望。
（瑪塔）
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