日期:8月9日，2017年度NBL聯賽進入第20輪鳴金收兵。陝西隊末節發力119-108主場擊敗貴州隊，終結了貴州隊7連勝紀錄。河南隊128-118主場擊敗廣西隊，斬獲5連勝。衛冕冠軍安徽隊主場117-97擊敗江蘇隊，河北隊103-121不敵拉薩隊遭遇8連敗。另外2場比賽，北京隊和重慶隊分別戰勝了南京、福建隊。

北京99-76南京

北京隊4人得分上雙，霍利費爾德得到全隊最高的26分22籃板，劉羽楠有26分，張俊雄貢獻14分，李梓銘10分5籃板。南京隊4人得分上雙，申屠駿得到全隊最高的14分7籃板，姜毅有13分5籃板，趙夢龍貢獻13分，王晨拿下12分8籃板。

陝西119-108貴州

陝西隊5人得分上雙，韋弗投進5個三分得到全隊最高的39分6助攻，查爾斯有19分16籃板，畢繼光貢獻17分，高岩砍下14分4籃板，馮嘉偉11分。貴州隊4人得分上雙，梅斯得到全隊最高的38分12籃板，萊昂斯37分5籃板，李明皓14分，張銘浩拿下13分6籃板。

河北103-121拉薩

河北隊蓋恩得到全隊最高的39分15籃板，肖特有30分7助攻5搶斷，董夢超19分9籃板。拉薩隊的克萊福特得到全隊最高的22分23籃板5助攻，韓黨建21分6籃板，高鈺翔和陳金龍各自拿下19分，單志銘18分，史新樂13分5籃板。

福建106-120重慶

福建隊的鮑曼得到全隊最高的39分18籃板，迪亞貝特27分9助攻6籃板，劉洺宇12分6助攻5籃板，何焱12分。重慶隊的科倫紐克得到全隊最高的28分16籃板，米歇爾有27分9籃板7助攻，王鑫貢獻25分11籃板，郭耀陽18分。

河南128-118廣西

河南隊約什43分4助攻，歐圖勒有42分17籃板，姜宇星貢獻20分7籃板，閔慶飛12分8籃板。廣西隊的奧斯汀得到全隊最高的46分13籃板，索頓32分，季樂貢獻15分5籃板，段成龍拿下11分。

安徽117-97江蘇

安徽4人得分上雙，哈里斯投進5個三分得到全隊最高的40分6助攻並搶下7籃板，張勇18分，李堅17分，詹姆斯拿下16分18籃板。江蘇隊3人得分上雙，農納利得到全隊最高的33分24籃板，高偉有21分5助攻，王鵬奪得18分。

（苦文）